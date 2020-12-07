أوغلو: تركيا تدافع عن العدالة في شرق المتوسط وليبيا

ليبيا – زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تدافع عن العدالة في شرق المتوسط وليبيا وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

أوغلو وفي كلمة خلال مشاركته في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمته جامعة أقدنيز بولاية أنطاليا بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال: “لا نقول أننا نريد كل شيء لأننا أقوياء ميدانيًا وعلى طاولة المفاوضات في ليبيا وشرق المتوسط وقره باغ، نحن ندافع عن العدالة والتقاسم العادل، وما جرى في قره باغ سيكون لصالح أرمينيا أيضًا”.

وأوضح أن تركيا تدعو دائمًا إلى التقاسم العادل لثروات شرق المتوسط، مما سيساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري وفي المناطق التي حصلت على ترخيص بشأنها من جمهورية شمال قبرص التركية.

ورأى أن المطالب اليونانية بشأن جرفها القاري تتعارض مع القانون الدولي، لافتًا إلى أن أثينا تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلو متر مربع، استنادًا إلى جزيرة صغيرة لا تتعدى مساحتها 10 كلم2، ولا تبعد عن الأراضي التركية سوى 2 كلم.

أوغلو جدد دعوة بلاده كافة الأطراف المعنية إلى حل الخلافات الإقليمية القائمة عن طريق الحوار والتعاون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية