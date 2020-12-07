دغيم: نرحب بالمشاورات في غدامس لكن عقد جلسة رسمية يمثل انقلابا على الدستور المؤقت

كشف عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، عن أن جلسة البرلمان اليوم الاثنين بالمقر الدستوري بنغازي، نتج عنها حزمة من القرارات اللازمة للمرحلة الحالية.

وقال دغيم إن أولى القرارات هي تشكيل لجنة برلمانية توافقية من كل الاتجاهات برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لإعداد مقترح مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أن القرار الثاني هو تشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية بليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي.

وتحدث عن أن ثالث قرارات الجلسة مخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” برعاية الأمم المتحدة، بسرعة تأمين مقر وتحديد موعد لجلسة خاصة بالتئام البرلمان لتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها اليوم الاثنين وما جاء في دعوة رئاسة المجلس بالخصوص.

وتناولت الجلسة ما يحدث بغدامس، واعتبرت أن الاجتماعات التشاورية مرحب بها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية الصارمة إن تحولت إلى عقد جلسة تمثل انقلابا على الدستور المؤقت وتهدد الأمن القومي الليبي.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسة اليوم الاثنين في بنغازي بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح وأكثر من 10 أعضاء.