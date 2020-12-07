ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

07 December, 2020

أفضت جلسة البرلمان اليوم الاثنين ،بالمقر الدستوري بنغازي، إلى حزمة من القرارات اللازمة للمرحلة الحالية ،وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب زياد دغيم.

وقال دغيم في تصريحات صحفية ،إنه تقرّر تشكيل لجنة برلمانية توافقية من كل الاتجاهات برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لإعداد مقترح مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،و تشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية بليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي.

كما تم الاتفاق على مخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” برعاية الأمم المتحدة، بسرعة تأمين مقر وتحديد موعد لجلسة خاصة بالتئام البرلمان لتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها اليوم الاثنين وما جاء في دعوة رئاسة المجلس بالخصوص.