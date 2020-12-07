بليحق: تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لتعديل لائحة مجلس النواب الداخلية

أعلن عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل لجنة 5+5″.

وأوضح بليحق، أنه تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب وبعدها سيقرر المجلس أين يجتمع سواء في ليبيا أو خارجها، أما في حال فشل الحوار السياسي فقد تم إعداد خطة شاملة للتعاطي مع الموقف.

وأكد بليحق، أن جلسة غدامس لن تكون قانونية بسبب عدم مراعاة الإعلان الدستوري الذي ينص على عدم عقد جلسة بدون حضور رئاسة مجلس النواب.

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