بليحق: وزير الداخلية قدم إحاطة للنواب في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس استمع خلال جلسته في مدينة بنغازي لإحاطة من وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف حول الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي والوضع الأمني بشكل عام

وأوضح بليحق أن بوشناف أكد خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه أن مدينة بنغازي آمنة وعلى استعداد لاحتضان جلسات مجلس النواب.

وأوضح بليحق أنه بعد المداولات والنقاش في الجلسة تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس على ان تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، كما تم مناقشة مسألة عقد جلسة في مدينة سرت حيث تم الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد ان يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة 5+5.

وذكر بليحق أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة الى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.

وبين بليحق أن صالح تطرق خلال الجلسة لمجمل الأوضاع في البلاد وفي مجلس النواب منذ انطلاق اعماله.

وأضاف بليحق بأن الجلسة ناقشت عددا من القضايا والأمور سواء فيما يخص جدول اعمال مجلس خلال النواب الفترة القادمة أو التطورات الراهنة للأحداث في البلاد في كافة المجالات حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية ومجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.