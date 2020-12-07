ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 December, 2020

عقد صباح اليوم الإثنين ،بمقر مصلحة المطارات الإجتماع الثاني للجنة المكلفة بدراسة العرض المقدم للمصلحة فيما يتعلق بإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي وتجهيز كافة مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمحطة الركاب والمشكلة من طرف وزير المواصلات وبحضور كافة أعضاءها من مصلحة المطارات ومطار مصراتة الدولي وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

حيث تم خلال هذا الإجتماع الاتفاق على مخاطبة الشركة المتقدمة بالعرض لتوضيح بعض المعلومات وتعديل عرضها وفق الملاحظات والتوصيات التي اثيرت من قبل أعضاء اللجنة وعلى أن يتم عقد اجتماع لاحق لمراجعة ردود الشركة على ما ورد من استفسارات والتأكد من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ليتم بعد ذلك اعداد تقرير نهائي بنتائج أعمال اللجنة ليتم احالته للعرض على وزير المواصلات.