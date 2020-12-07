السيسي يشدد على ضرورة خروج كل المليشيات المسلحة من ليبيا

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، على ضرورة خروج كل المليشيات المسلحة من ليبيا.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشتركة مع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمنعقد بقصر الإليزيه، فى فرنسا، إن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لصياغة آلية دولية لمناهضة التطرف.

وأضاف أن الحل السياسي في ليبيا هو السبيل الوحيد للاستقرار، كما شددنا على ضرورة خروج كافة المليشيات المسلحة من ليبيا .

ولفت الرئيس المصري إلى التوافق مع باريس على ضرورة تهيئة المناخ فيما يتعلق بملف ملء الخزان وسد النهضة، بما لا يضر بمصلحة مصر وإثيوبيا.

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