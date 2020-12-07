التجهيز لانطلاق فعاليات مهرجان براك الثقافي الفني

باشرت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان براك الشاطئ الثقافي الفني، في التجهيز لانطلاق النسخة الثانية له هذا العام، المزمع إقامتها داخل بيت الثقافة بوادي الشاطئ.

القائمون على المهرجان طالبوا الجهات ذات الاختصاص بتقديم الدعم اللازم لإنجاحه، كما وجهوا الدعوة إلى الجمعيات والمنظمات للتواصل مع اللجنة العليا للمهرجان لحجز أماكن لها، حيث يتضمن برنامج المهرجان الذي سينطلق في الـ15 من ديسمبر الجاري مهرجانا للفروسية ورالي زلاف وعروضا فنية وندوات ثقافية اجتماعية.

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