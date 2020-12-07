اكتشاف نقش بالأبجدية الليبية القديمة في موقع أثري بالجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف نقش بالأبجدية اللبيية القديمة في أحد المواقع الأثرية بولاية باتنة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وقال مدير الثقافة والفنون الجزائري عمر كبور، إن “النقيشة الليبية القديمة عثر عليها في موقع قرقور الأثري بالصدفة في 25 نوفمير ببلدية سريانة بولاية باتنة.

وأكد كبور أن أهمية هذا الاكتشاف الأثري تعود إلى احتمال “وجود موقع أثري هام بمنطقة سريانة يعود لفترة ما قبل التواجد الروماني بالجهة لاسيما وأنها النقيشة الثانية من نوعها التي وجدت في نفس الموقع“.

ولفت كبور إلى أن هذه الكتابة بالأبجدية الليبية القديمة تظهر “احتمال تأكيد ما يقوله المختصون في علم الآثار منذ سنوات بأنه، ليست كل المواقع الأثرية الموجودة بالجهة رومانية، وتدل على أبعد من ذلك بأن سكان هذا الموقع وصلوا على مر العصور إلى قمة الحضارة، وهي الكتابة”.

وشدد على أنه تم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية “النقيشة” بالنظر إلى أهميتها “حيث تم نقلها إلى مديرية الثقافة والفنون بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تتواجد النقيشة الأولى التي يعود تاريخ العثور عليها في نفس الموقع إلى سنة 2018 محفوظة حاليا بمتحف مدينة تيمقاد“.

وذكر رئيس مصلحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة والفنون بباتنة عبد القادر بيطام، أن النقش المذكور يحتوي “على 3 أسطر للأبجدية الليبية القديمة التي كانت منتشرة في مقاطعات شمال إفريقيا، موضحا أن السطر الأول يتكون من 5 أحرف، والثاني من 7 أحرف، فيما تعرض السطر الثالث للإتلاف نتيجة عوامل بشرية وطبيعية”.

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