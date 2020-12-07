“المشير حفتر” يشدد على ضرورة استكمال عملية فرض القانون وضبط الأمن بصورة كاملة في بنغازي

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر اليوم برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شُكلت بتوجيهات مباشرة من سيادته؛ حيث تم خلال هذا الإجتماع وضع القائد العام في صورة المشهد الأمني وما تم تنفيذه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها ، إضافةً لمراجعة خطط ومهام المرحلة الثانية من عملية فرض القانون التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن القانون في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان شعبة الإعلام الحربي، خُتم هذا الإجتماع بتأكيد القائد العام على سرعة تنفيذ الآوامر وضرورة إستمرار الجهود الرامية لفرض الأمن وعدم الرضى بما تم إنجازه حتى يتم إستكمال كامل العملية وضبط الأمن بصورة كاملة في شوارع بنغازي.