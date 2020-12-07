أعلنت صحيفة “بروكسل تايمز” البلجيكية، أن شركات الأسلحة تتحايل على حظر توريد السلاح المستخدم من جانب تركيا في الصراع الليبي، كاشفة عن ثغرة في تشريعات التصدير تسمح للشركات الفلمنكية (المنطقة الفلمنكية في بلجيكا أو فلاندرز هي منطقة ناطقة باللغة الهولندية في شمال بلجيكا)، بتصدير قطع غيار للطائرات المتورطة في الصراع في ليبيا وناغورنو قره باخ.

وأوضحت الصحيفة أنه في أكتوبر من العام الماضي، انحازت تركيا إلى جانب في الصراع في سوريا، ودعمت المتطرفين ضد الأقلية الكردية، ورد رئيس الوزراء الفلمنكي في بلجيكا يان جامبون بتجميد جميع تراخيص الحكومة الفلمنكية لتصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، وكان الأمر يتعلق بأربع شحنات من المعدات ذات الاستخدام المزدوج – وهي المنتجات التي عادة ما يكون لها استخدامات مدنية، ولكن يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لكن الشركات الفلمنكية تواصل تسليم قطع غيار لطائرة A400M العسكرية التي تستخدمها تركيا.

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