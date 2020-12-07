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المسماري :أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري ،مساء الاثنين ،التزام الجيش الوطني الليبي، التام باتفاق وقف إطلاق النار، و أن الجيش أصدر تعليمات لعناصره بالانتباه وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

وقال المسماري في ايجاز صحفي ،بث عبر صفحته الرسمية ،إن ” أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده في ليبيا والجيش الوطني نجح في إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر”.
و أشار المسماري في ذات السياق ،إلى وجود  مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار في ليبيا و أن نظام أردوغان يسعى لإقامة قواعد تركية في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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