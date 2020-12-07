المسماري :أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري ،مساء الاثنين ،التزام الجيش الوطني الليبي، التام باتفاق وقف إطلاق النار، و أن الجيش أصدر تعليمات لعناصره بالانتباه وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

وقال المسماري في ايجاز صحفي ،بث عبر صفحته الرسمية ،إن ” أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده في ليبيا والجيش الوطني نجح في إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر”.

و أشار المسماري في ذات السياق ،إلى وجود مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار في ليبيا و أن نظام أردوغان يسعى لإقامة قواعد تركية في ليبيا.