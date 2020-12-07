المصرف المركزي بالبيضاء يعقد اجتماعا تمهيديا لمجلس الإدارة مجتمعا 

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم عن عقد اجتماع تمهيدي لمجلس الإدارة مجتمعا، لبحث إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المتمثلة في استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

وأوضح المركزي أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام خلال السياسية النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وكذلك توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات المهمة التي تواكب الحدث.

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