المسماري يكشف حقيقة الأوضاع في أوباري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

نفى الناطق باسم الجيش أحمد المسماري ما تردد حول صدور أوامر بالدخول لمعسكر تندي في أوباري.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي إن إحدى الدوريات التي كانت تجوب المنطقة في مهام استطلاعية أرادت الدخول للمعسكر للاستراحة فيه ولكن حدث سوء تفاهم وتم حله بفضل حكماء وأعيان وآمر القوات في المنطقة ولا صحة لما تردد من أنباء بشأن وجود أوامر بمهاجمة المعسكر.

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش قامت خلال الأيام الماضية بعملية بيضاء في أوباري جرى خلالها القبض على 7 إرهابيين وأسلحة وعتاد موضحا أن أحد الإرهابيين المقبوض عليهم ويدعى حسن الوشي اعترف أنه يوجد بالعاصمة طرابلس وضواحيها ملاذات آمنة لبقايا تنظيم القاعدة الذين كانوا يتخوفون من وصول الجيش للمدينة وبالتالي خروجهم منها.

وأوضح أن الوشي اعترف أيضا أن الأسلحة التي تم مصادرتها في اوباري كانت مجهزة للشحن إلى مالي وأن هذه الشحنة ليست الأولى مؤكدا أنه تم قطع خطوط الإمداد بين فرع تنظيم القاعدة في مالي وليبيا