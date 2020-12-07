صنع الله يوجه رئيس «أكاكوس» بالاهتمام بالعاملين بالشركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، أحمد عمار، بضرورة الاهتمام بمواقع الشركة الإنتاجية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله وعمار الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس تركز على مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الانتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

وأضافت المؤسسة أن صنع الله وجه خلال اللقاء «بضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدميها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل».

وشدّد صنع الله كذلك «على أهمية الاخذ في الاعتبار بتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً بجميع مواقع الشركة»، متمنّياً لرئيس لجنة الإدارة الشركة أحمد عمار التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

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