الشريف: جلسات غدامس ستكون كجلسات طرابلس

همسة يونس- بوابة أفريقيا الإخبارية |

07 December, 2020

رأى المحلل السياسي السنوسي الشريف، أن جلسات النواب في غدامس ستكون كجلسات طرابلس.

وقال الشريف، في تصريحات تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها :”المجتمع الدولي يعترف بعقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب، ولذلك لن تكون جلسات غدامس الا كجلسات طرابلس”.

وأضاف الشريف، “إذا كان التشخيص خاطئاً فإن وصفة العلاج ستكون خاطئةً أيضاً؛ لذلك فإن من يشخص المسألة الليبية على أنها تنازع شرعيات -وليست صراع سياسي محتدم- سوف يظن إمكانية نجاح ما يقوم به النواب المجتمعين غدامس من نصاب كامل وانتخاب رئاسة جديدة كأنه حل سحري للمسألة الليبية، ولكن هيهات هيهات دون ذلك كله رفض عقيلة وعدم اعتراف المجتمع الدولي بغيره رئيساً؛ وهكذا نعود للمربع الأول واصطدام كل تلك الحلول القانونية بواقع الانقسام السياسي. إذن لا مناص ولا مفر ولابديل حالياً للمسار السياسي الموسوم بـ “ملتقى الحوار السياسي الليبي””.

وتابع الشريف، :”بالنسبة لمن ذهبوا لغدامس فلو أنهم أعلنوها جلسات تشاور غير رسمية ربما تفيد في دعم التسوية السياسية؛ أما لو أصروا على جلسة رسمية فما ذلك إلا بذل جهد في غير محله، الحل في ليبيا هو حل سياسي سلمي واقعي يتطلب تنازلات مريرة من كافة أطراف الصراع المحليين وداعميهم الدوليين بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة؛ وليس وراء ذلك من الصواب حبة خردل”.