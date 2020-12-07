حفتر يبحث مع الغرفة الأمنية المشتركة هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شُكلت بتوجيهات مباشرة منه.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش أنه تم خلال الإجتماع وضع القائد العام في صورة المشهد الأمني وما تم تنفيذه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، إضافةً لمراجعة خطط ومهام المرحلة الثانية من عملية فرض القانون التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن القانون في مدينة بنغازي.

وأكد حفتر على سرعة تنفيذ الآوامر وضرورة استمرار الجهود الرامية لفرض الأمن وعدم الرضى بما تم إنجازه حتى يتم إستكمال كامل العملية وضبط الأمن بصورة كاملة في شوارع بنغازي.