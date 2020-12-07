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بشكل مختلف .. فريق الهلال الأحمر بالبركت يحيي اليوم العالمي للتطوع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق من الهلال الأحمر الليبي فرع البركت باستبدال فكرة الاحتفال بإحياء اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الـ5 من ديسمبر من كل عام، بالطرق التقليدية، واختاروا القيام بأعمال تطوعية تخليدا وتكريما لهذا اليوم.

وأقيمت الحملة التطوعية بالتعاون مع جمعية أكاكوس للشباب والرياضة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني، وتمثلت الأنشطة التي تم تنظيمها في تنظيف المركز الصحي بالبركت بكافة أقسامة، في خطوة تهدف لترسيخ مبدأ التطوع بين أفراد المجتمع بشكل عملي وملموس بعيدا عن الاحتفالات الخطابية التي تقتصر على الجانب النظري فقط.

يشار إلى أن مركز البركت الصحي قد عاد إلى الخدمة بعد توقفه لـ 9 سنوات بعد قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصيانة المركز الصحي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، ويوفر هذا المرفق الخدمات الصحية لنحو 2000 شخص كل شهر من المترددين عليه من المدينة والمناطق المحيطة بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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