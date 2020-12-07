القابضة للاتصالات توقع عقود دعم الاندية الرياضية

أطلقت الشركة الليبية القابضة للإتصالات اليوم مبادرة رعاية للأندية الليبية في مختلف أنحاء البلاد، حيث سيتم التوقيع مع عدد من الأندية تباعا خلال الفترة القادمة.

وقد وقعت شركة ليبيانا اليوم الإثنين أولى العقود مع ناديي الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي بمقر الشركة في طرابلس بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا عبدالمنعم الحجاجي، ورئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي ورئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون وعدد من المهتمين بالجانب الرياضي.

خلال حفل التوقيع اكد قرقاب على سعي قطاع الاتصالات لدعم الشباب، بهدف العمل على تقاسم أعباء مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ضرورة الاصطفاف وراء الشباب ودعمهم في كل الجوانب ..

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في رأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد .