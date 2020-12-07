اجتماع نقابات المعلمين بطرابلس

شهد مقر تنسيقية معلمي تاجوراء في مدينة طرابلس اجتماعا للنقابات والتنسيقيات، لتحديد موقفها بخصوص ما اعتبروه مماطلة من المسؤولين في تنفيذ مطالب المعلمين.

واستهل الاجتماع بكلمة لنائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أعرب من خلالها عن مساعي النقابة لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بخصوص جدول المرتبات والذي اعتبره المجتمعون مطلبا شرعيا لا يقبل المفاوضة عليه.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات سابقة للمعلمين للمطالبة بحقوقهم وتسوية الدرجات والترقيات، وحضر الاجتماع ممثلو نقابات وتنسيقيات ومراقبين على مستوى المناطق الغربية والوسطى والجنوبية التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت النقابة العامة لمعلمي ليبيا قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها يناير الماضي عن مطالبها بتنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب، وعقدت النقابة اجتماعا مع عدد من معلمي بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقانون حقوق المعلمين.

وجاء الاجتماع بدعوة من قبل مراقب قطاع التربية والتعليم ببلدية البيضاء ونقيب المعلمين في البلدية، وبحضور نقيب عام مُعلمي ليبيا، عبد النبي النف.

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