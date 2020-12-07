سيالة يشيد بالتدخل التركي في ليبيا ودعم أنقرة للوفاق

أشاد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل التركي في ليبيا ودعم أنقرة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وحذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، من أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن

وثمن سيالة في لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا، موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط.

وأكد سيالة، اتفاقية ترسيم الحدود بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير المعتمدة، جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين، استنادا إلى ما سماها أسسا قانونية وشرعية ووفق القانون الدولي للبحار على حد ادعائه.

وذكر سيالة أن تركيا كانت من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين.

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