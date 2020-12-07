“الإسكوا”: الصراع في ليبيا أدخل اقتصاد البلاد في أزمة غير مسبوقة

قال التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، إن الصراع في ليبيا أدخل اقتصاد البلاد في أزمة غير مسبوقة، داعياً إلى إطلاق مفاوضات سياسية مكثفة لاستعادة السلام والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.

وأوضح التقرير، أن عملية السلام تلك تتطلب خطة إعادة بناء وإنعاش تستند إلى ثلاث ركائز، وهي: حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة، من خلال إطار مؤسسي جديد يتسم بالكفاءة لتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل والانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة من الصراع لوضع الاقتصاد الليبي على طريق النمو، فضلاً عن تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة الإعمار الطارئة قصيرة الأجل والإصلاح المؤسسي طويل الأجل ومتوسط الأجل.

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