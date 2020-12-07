انطلاق الملتقى الدولي الأول لتكنولوجيا المعلومات بطرابلس

أقيم في مدينة طرابلس الملتقى الدولي الأول لتكنولوجيا المعلومات تحت شعار “دور التكنولوجيا في مكافحة جائحة كورونا ”

ويستمر الملتقى ثلاثة أيام حيث شهد مؤتمرأ دولياِ حضره عدد من الخبراء المختصين في مجالي التكنولوجيا والاتصالات وبمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات كما شهد فعاليات للمخترعين الشباب بابتكارهم وتنفيذهم لتطبيقات تساعد في الحد جائحة كورونا من خلال التطبيقات التي تساعد المواطن في البقاء في بيته وتوصيل الخدمة إليه.

يشار إلى أن الإجمالي التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 870,97 حالة؛ بينها 28,474 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,243 حالة.

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