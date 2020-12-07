العثور على لوح أثري ليبي في الجزائر

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية العثور على نقيشة ليبية قديمة يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الوجود الروماني في الموقع الأثري “قرقور” بمنطقة سريانة التابعة لولاية باتنة الجزائرية.

وفي السياق ذاته نقلت الوكالة عن مدير الثقافة والفنون الجزائري عمر كبور قوله إن أهمية هذه النقيشة تكمن في أنها تبرز احتمال وجود موقع أثري مهم بمنطقة سريانة، يعود لفترة ما قبل الوجود الروماني بالمنطقة، مشيرا إلى أنها ليست الأولى بل هي النقيشة الثانية من نوعها التي وُجدت في نفس الموقع، حيث وُجدت النقيشة الأولى التي عُثر عليها قبل عامين في نفس الموقع، والتي أودعت حاليا بمتحف مدينة تيمقاد.

وفي هذا الصدد أشار كبور إلى أن هذه النقيشة دليل جديد يؤكد صحة ما قاله المختصون في علم الآثار منذ سنوات حول أن جميع المواقع الأثرية الموجودة بالجهة ليست رومانية، وهو ما يزيد احتمال بأن يكونوا سكان هذا الموقع وصلوا على مر العصور إلى قمة الحضارة وهي الكتابة.

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