السعيدي: جلسة النواب في غدامس “يشوبها الشك”

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن وجود الأعضاء في مدينة غدامس لعقد جلسة بعيداً عن المقر الدستوري لمجلس النواب وهو مدينة بنغازي خطوة يشوبها كثير من الشك.

وأضاف السعيدي في مشاركة تلفزيونية عبر برنامج لايف على قناة 218 نيوز بأن لديه كثير من التخوفات من عقد جلسة في مدينة غدامس من بينها منصب القائد العام للجيش الوطني، وكذلك تغطية المصروفات المالية المترتبة على لقاءات النواب في مدينة طرابلس لأكثر من عام .

ودعا السعيدي زملائه إلى أن يكونوا صفاً واحداً وأن يتجاوزوا خلافاتهم ولكن تحت قبة مجلس النواب في مقره الدستوري بمدينة بنغازي .

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