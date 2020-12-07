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السعيدي: جلسة النواب في غدامس “يشوبها الشك”

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن وجود الأعضاء في مدينة غدامس لعقد جلسة بعيداً عن المقر الدستوري لمجلس النواب وهو مدينة بنغازي خطوة يشوبها كثير من الشك.

وأضاف السعيدي في مشاركة تلفزيونية عبر برنامج لايف على قناة 218 نيوز بأن لديه كثير من التخوفات من عقد جلسة في مدينة غدامس من بينها منصب القائد العام للجيش الوطني، وكذلك تغطية المصروفات المالية المترتبة على لقاءات النواب في مدينة طرابلس لأكثر من عام .

ودعا السعيدي زملائه إلى أن يكونوا صفاً واحداً وأن يتجاوزوا خلافاتهم ولكن تحت قبة مجلس النواب في مقره الدستوري بمدينة بنغازي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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