صنع الله يبحث مع شركة أكاكوس زيادة معدلات الإنتاج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين مع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة أكاكوس للعمليات النفطية أحمد عمّار النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الانتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله وجه خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدميها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل، وشدّد على أهمية الأخذ في الاعتبار بتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً بجميع مواقع الشركة.