«المعهد العالي للقضاء» بالزاوية يناقش الخطة التدريبية للسنة القضائية «2020/2021»

ناقش اجتماع المعهد العالي للقضاء، اليوم الاثنين، بمدينة الزاوية، الخطة التدريبية للسنة القضائية (2020/2021)، التي أعدها المعهد بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

وأوضح الحساب الرسمي للمعهد العالي للقضاء، على فيسبوك، في بيان، أن خلال الاجتماع تم الاتفاق على الشروع بداية من الأسبوع القادم بتنفيذ بعض بنودها ذات الأولوية في التطبيق ، والتي تحددت في تدريب السادة القضاة الملتحقين حديثاً بدوائر المحاكم الجزئية والمحكمة الابتدائية بالمدينة وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء.

وتابع البيان؛ “على أن يكون التركيز حالياً على الموضوعات والمهارات التالية : ( إدارة الجلسات ، إدارة الدعوى – تسبيب القرارات والأحكام القضائية)، مردفًا؛ “على أن يتم تحت إشراف المعهد تنفيذ دورات تدريبية بعد إتمام هذه الدورة تستهدف أعضاء النيابة العامة – إدارة القضايا – الكتاب والمحضرين – المحاماة العامة بدائرة محكمة استئناف الزاوية وذلك بالتركيز على الإشكاليات العملية التي يفرزها العمل القضائي اليومي”.

جدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه المدير العام للمعهد العالي للقضاء ورئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالزاوية، ورئيس محكمة الاستئناف، والمحامي العام، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ورئيس فرع إدارة القضايا، ورئيس فرع المحاماة العامة بدائرة محكمة استئناف الزاوية .