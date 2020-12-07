حنان عشراوي تقدم ا ستقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله 7 نوفمبر2020 (وال) -أكدت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، حنان عشراوي قدمت استقالتها من اللجنة، وفق قناة روسيا اليوم.

وتنشط حنان عشراوي في الشؤون السياسية الفلسطينية منذ عقود، وهي مستشارة قديمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام “جوقة الشرف” الفرنسي، وكانت عشراوي قد أصيبت بفيروس كورونا، الفترة الأخيرة، ولكنها تعافت.

يشار أن عشراوي ولدت في 8 أكتوبر 1946 في مدينة نابلس، وهي ناشطة سياسية فلسطينية مسيحية، كانت قائدة في الانتفاضة الأولى، والمتحدثة الرسمية باسم السلطة الفلسطينية.

وهي أستاذة جامعية وأم لبنتين، اختيرت في 1991 لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات سلام الشرق الأوسط في مدريد.(وال رام الله) س خ.

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