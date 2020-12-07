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في تجاوز للأعراف الدبلوماسية…الصديق الكبير يلتقي السفير البريطاني بحثا عن تحقيق أهدافه السياسية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

التقى السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، اليوم الاثنين، بالصديق الكبير محافظ البنك المركزي.

وشهد اللقاء حضور المستشارين السياسي والاقتصادي بالسفارة البريطانية في جلسة شهدت بحث تعزيز العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص.

كما ناقش الجانبان استئناف أعمال الشركات البريطانية في ليبيا، مع بحث أهمية دور البنك المركزي في هذه المرحلة.

ورأى الكثير من النشطاء أن اللقاء يمثل تدخلا بريطانيا سافرا في الشأن الليبي، في حين اعتبر مراقبون أن الصديق الكبير يهدف من اللقاء إلى حشد تأييد سياسي لبقائه في المشهد بعد توحيد المؤسسات المالية في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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