كاباو.. الاجتماع الأول لعميد وأعضاء المجلس البلدي المنتخب

عقد في مقر المجلس البلدي كاباو الاجتماع التقابلي الأول بين عميد البلدية المنتخب وأعضاء البلدية وذلك لمناقشة آلية العمل خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض النقاط للعمل عليها لاحقا والتنسيق في كيفية العمل خلال الفترة القادمة والعمل كفريق واحد داخل البلدية إضافة إلى بحث أهم النواقص التي تحتاجها البلدية لتوفيرها في المدة القريبة القادمة وذلك لتقديم الخدمة اللائقة التي يحتاجها المواطن في البلدية. وشهدت مدينة كاباو أمس الأحد مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي المنتخب حالياً للبلدية في أجواء سادتها روح الديمقراطية بين المجلسين بحضور أعيان البلدية ونشطاء المدينة.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، كانت قد أعلنت أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات بلدية كاباو، حيث تبيّن بعد عملية فرز أصوات المقترعين في البلدية، فوز كل من مراد مسعود مخلوف بمقعد عميد البلدية، كما فازت عن فئة المرأة مسعودة جمعة عمر، بالإضافة إلى فوز أحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية