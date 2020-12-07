“النمروش” ينصح “دي مايو” بالاستعانة بفرنسا لإطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي

طالب وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين السلطات الايطالية بالسعي لوساطة فرنسية للتمكن من اطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقال النمروش، في تصريحات صحفية أن هذه النصيحة جاءت ردا على سؤال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كيف يمكننا المساعدة؟، لافتا إلى أن إجابته كانت أن ايطاليا جزء من الاتحاد الأوروبي ولابد توجيه الطلب الى فرنسا”، مشيرا إلى أن بوسع فرنسا “التدخل بشكل إيجابي في هذه القضية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24