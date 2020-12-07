سفير تركيا بطرابلس لـ «باشاغا»: أردوغان منزعج من زيارتك لمصر 

أبلغ سفير تركيا في طرابلس، سرحات أكسن، وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منزعج من زيارته لمصر وفرنسا، وأن أردوغان يرى هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا”، بحسب “مصادر لقناة العربية”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن السفير التركي، كان قد أبلغ أيضًا رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، “عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين مجلسه، ومجلس النواب، وأنه يعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح مرفوض لدى أنقرة ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق”.

جدير بالذكر أن فتحي باشاغا زار مصر في 4 نوفمبر الماضي، للقاء مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، وأفادت مصادر “العربية” أن تلك الزيارة مهدت لزيارات لاحقة لمسؤولين بحكومة الوفاق إلى مصر خلال الأسابيع التالية.

وكشفت المصادر أن تلك الزيارة المفاجئة، تناولت ملف الميليشيات وسحب المرتزقة من ليبيا، حيث عرضت مصر رؤيتها على باشاغا لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، مشددة على ضرورة عدم دمج أي عناصر إرهابية بالمؤسسات الرسمية الليبية.

وأوضحت المصادر أن باشاغا تطرق في لقاءاته إلى موضع سحب الميليشيات من سرت والجفرة، فضلاً عن التطرق إلى الاجتماعات الأمنية المشتركة بين كافة الأطراف الليبية.