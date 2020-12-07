الاتحاد الأوروبي يؤكد توقيع عقوبات فورية على تركيا إذا استمرت بالتصعيد

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا بشكل فوري، حال استمرارها في التصعيد بالمتوسط.

وأشار ستانو إلى أن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل، سيدرس الطريقة المثلى للرد على أنقرة.

وأضاف ستانو، أن الاتحاد يريد أن تكون تركيا “شريكاً لأوروبا، لتعاونهما في مجالات عدة، مؤكدا أن الاتحاد لا يسعى إلى اللجوء لقرار العقوبات بشكل فوري، لكن في حال استمرت تركيا في تصعيد الأمور، فلن يكون لدى الاتحاد أي خيارات أخرى.

ولفت إلى أن مخرجات اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر الخميس المقبل في بروكسل، “ستُتخذ بتوافق من قبل الدول الـ27، وستدرس الطريقة المثلى للرد على تصرفات تركيا في الأشهر الأخيرة“.

وذكر أن زعماء الاتحاد “سينظرون في تصرفات تركيا خلال الأشهر الماضية، مشددا على أن الحديث لا يدور فقط عن استخراج وتنقيب الغاز والنفط في البحر المتوسط، بل عن تصرفاتها إزاء دول أوروبية مثل اليونان وقبرص”.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد طلب من أنقرة في أكتوبر الماضي، التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، أو مواجهة العواقب، في وقت تواصل تركيا إرسال السفن إلى هذه المنطقة، وإثارة نزاع مع كلّ من اليونان وقبرص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24