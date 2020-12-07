نواب مجتمعون في بنغازي برئاسة عقيلة يتفقون على إعداد خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عددا من أعضاء المجلس عقد اليوم الاثنين، جلسة وصفها بـ«الرسمية» في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة، اتفقوا خلالها على إعداد خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي، دون أن يذكر عدد النواب الحاضرين.

وأوضح بليحق في تصريح نشره موقع مجلس النواب أن المستشار عقيلة صالح افتتح الجلسة بكلمة تطرق فيها إلى مجمل الأوضاع في البلاد وفي مجلس النواب منذ انطلاق أعماله، قبل أن يبدأ النواب الحاضرون مناقشة عدد من القضايا والأمور سواء فيما يخص جدول أعمال المجلس خلال الفترة القادمة أو التطورات الراهنة للأحداث في البلاد في كافة المجالات، حيث تمت مناقشة الأوضاع السياسية ومجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأضاف بليحق أن النواب الحاضرين استمعوا إلى إحاطة من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف حول الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي والوضع الأمني بشكل عام، مشيرا إلى أن بوشناف «أكد أن مدينة بنغازي آمنة وعلى استعداد لاحتضان جلسات مجلس النواب».

وأوضح بليحق أن النواب الحاضرين «اتفقوا بعد المداولات والنقاش في الجلسة على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم عمل المجلس على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

– مصدر: لجان غدامس تواصل التحضيرات.. ومقترح يتعلق برئاسة المجلس

وذكر بليحق أن النواب الحاضرين ناقشوا أيضا «مسألة عقد جلسة في مدينة سرت» واتفقوا «على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة 5+5» في إشارة إلى اللجنة العسكرية المشتركة.

كما اتفق النواب الحاضرون في بنغازي خلال جلسة اليوم «على إعداد مجلس النواب خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان»، وفق بليحق.

وانعقدت جلسة النواب في بنغازي بالتزامن مع تحضيرات تجري لعقد جلسة للمجلس في مدينة غدامس غرب البلاد بحضور نحو 120 نائب بدؤوا التحضير لاجتماع المجلس غدا الثلاثاء، وفق مصدر برلماني تحدث إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين.

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