فرنسا-مصر: المسألة الدبلوماسية تعلو على الحقوقية؟

لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، أعرب إيمانويل ماكرون عن رفضه للربط بين التعاون مع مصر في المجالين العسكري والاقتصادي وبين حقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك قد يضعف مصر في مجال مكافحة الإرهاب. ومن جانبه، شدد السيسي على أن القيم الدينية تسموعلى القيم الإنسانية، فرد ماكرون بأن لا شيء يعلو على الإنسان وكرامته وأن القيم الإنسانية تعلو على القيم الأخرى. فهل التفاهمات بين البلدين تتجاوز بكثير الاختلافات؟ النقاش مع: عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش وبهاء محمود، باحث فى العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات وأيمن سرور محام وناشط حقوقي.

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