نقابة المعلمين الليبيين: استمرار الإضراب العام في كافة المؤسسات التعليمية بالبلاد

أكدت النقابة العامة للمعلمين الليبيين، اليوم الاثنين، استمرار الإضراب العام في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين والمتمثلة في تسوية أوضاع معلمي العقود وصرف مستحقاتهم المالية.

كما أكدت النقابة، على ضرورة تنفيذ القانون رقم (4) لما له من أهمية في إنجاح العملية التعليمية وتحميل الجهات المسؤولة والمعنية نتائج تأخيره وتنفيذه.

وطالبت النقابة بضرورة صرف مرتبات معلمي العقود وتسوية الأوضاع من ترقية وفروق، مؤكدة ما جاء في بيان تاجوراء المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، والذي أشار إلى فصل التعليم العام عن التعليم العالي وتولي وزير من رحم القطاع، واستحداث مجلس أعلى للتخطيط وتطوير التعليم وعدم تولي أي وزير سابق المسؤولية في قطاع التعليم والدخول في اعتصام عام بداية من العام الدراسي 2020 – 2021.

كما أكدت النقابة ما جاء في اجتماع طبرق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر الماضي الذي أشار إلى القرار الصادر عن النقيب العام للمعلمين بليبيا رقم (110) لسنة 2020 بشأن إعلان الاعتصام بكافة المؤسسات التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24