المسماري : ملتزمون بـ وقف إطلاق النار رغم تلويح الوفاق بالانسحاب

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، التزام الجيش بـ اتفاق 5 + 5 بشأن وقف إطلاق النار ، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه.

وأعرب المسماري في مؤتمر صحفي الاثنين عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة لمليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة ، مشيرا إلى أن الدعم التركي لحكومة الوفاق مازال متواصلا من خلال نقل العتاد العسكري على متن طائرات شحن عسكرية لنقل العتاد لمطار مصراتة ومعتيقة.

وشدد المسماري على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد السلام ، مشيرا إلى أن الجيش نجح في قطع الطريق و السيطرة على خطوط الإمداد بين فرعي تنظيم القاعدة في ليبيا ومالي.

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