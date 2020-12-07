جلسة للنواب في بنغازي بحضور 20 نائبا

شهد مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي جلسة افتتحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور 20 نائبا، ناقشوا العديد من القضايا والملفات السياسية في ظل ما تشهده البلاد من حوارات ترعاها الأمم المتحدة.

والتأمت الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي دعا إليها صالح بـ 20 نائبا فقط، والتي كان متوقعاً أن يحضرها 35 نائبا، وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب تحدث خلالها عن الأوضاع الراهنة مؤكدا على دستورية الجلسة.

وناقش المجتمعون من النواب عددا من المواضيع منها الاتفاق على وضع لجنة لمناقشة اللائحة الداخلية بتعديل قانون رقم 4 لسنة 2014 وهو القانون المنظم لعمل مجلس النواب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش.

وتطرق النواب المجتمعون في بنغازي إلى تنظيم جلسة في مدينة سرت واتفقوا على انعقادها في الفترة المقبلة بعد أن يتم التأكيد على الأوضاع في المدينة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبعد مداولات في الجلسة تم الاتفاق على أن يعد مجلس النواب خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي برعاية أممية.

وخلص المجتمعون إلى تداول المشاكل التي تواجه الحكومة الليبية المؤقتة، بالأخص مع ديوان المحاسبة في بعض الإجراءات المتعطلة التي اشتكت منها الحكومة في تحقيق عدد من الاستحقاقات، خاصة تلك المعني بها المواطن، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل والاستماع لديوان المحاسبة للتعجيل بأي إجراءات من شأنها خدمة الصالح العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية