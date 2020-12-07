مدارس المرج تفتح أبوابها للطلاب

فتحت المدارس في مدينة المرج أبوابها أمام الطلبة الذين استقبلوا السنة الدراسية الجديدة مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ودفع الوضع الوبائي والصحي الصعب جراء الجائحة إدارات المدارس ومراقبات التعليم لفرض ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بين الطلبة والكادر التعليمي فضلاً عن تعقيم الأيادي بين الفينة والأخرى.

فيما وضعت إجراءات صحية صارمة لتجنب انتقال العدوى بين الطلبة والمدرسين وضمان سلامتهم، فلا بد من العودة إلى مقاعد الدراسة رغم انتشار الجائحة.

وتفتح هذه الخطوات التساؤلات حول دور المنصة الإلكترونية للتعليم عن بُعد الخاصة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، والتي قام وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز بتدشينها في يوليو الماضي، والتي تم إنشاؤها استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا، والتي استوجبت من قبل مسؤولي قطاع التعليم بالحكومة الليبية التماهي معها ومحاولة توظيف عدة قرارات وإجراءات تتكيف مع هذه الظرفية.

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