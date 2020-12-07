المحجوب: ملتزمون بوقف إطلاق النار ومستعدون للرد في أي لحظة

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن الجيش ملتزم بما جرى التوافق عليه بين لجنة “5+5”.

وأضاف المحجوب في حديثه لـ”سبوتنيك“، أن الظروف الحالية تؤكد عدم صعوبة القيام بأي عمل يتناقض مع ما اتفق عليه بشأن وقف إطلاق النار، وأن المؤتمر الذي عقده الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي أكد ضرورة العمل على الحل السياسي.

وتابع المحجوب: “الأمر صعب أمام تركيا في الوقت الراهن، ويصعب خروجها من تعهداتها، خاصة بشأن وقف إطلاق النار، وأن الجيش رغم التزامه بالاتفاق، إلا أنه مستعد للرد على أي خرق في أي لحظة”.

وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن تحشيدات بالقرب من المناطق الفاصلة بين القوات في الشرق والغرب، أوضح المحجوب أنها ليست بالشكل الذي يتم تداوله، وأن بعض هذه العمليات يكون للاستفزاز، إلا أنها لا ترقى للتحركات نحو الاشتباكات.

وأشار المحجوب إلى أن الهدف من استمرار نقل الأسلحة إلى ليبيا، قد يهدف إلى رفع تكلفة فاتورة الإمدادات العسكرية، أو التواجد بشكل أكبر من أجل ورقة ضغط في المستقبل على المسار السياسي، كما يمكن أن تكون هناك نوايا لعمليات رغم أن احتماليتها أقل.