معيتيق يدعو لتوحيد سعر الدينار الليبي

أعلن أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مباركته لعقد اجتماع مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان صادر عن معيتيق ، اعتبر فيه هذا الاجتماع خطوة ايجابية لتفعيل الدور المهم الذي يقع على عاتق المصرف في تحقيق وسلامة النظام المصرفي الليبي.

كما طالب معيتيق بضرورة تفعيل البنود العامة لاتفاق فتح تصدير النفط المبرم خلال شهر سبتمبر .

وأشار معيتيق إلى ضرورة استئناف برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي يهدف الى رفع معيشة المواطنين الليبيين، داعيا لاقرار تعديل وتوحيد سعر الدينار الليبي كخطوة أولى في سبيل تحقيق انعاش اقتصادي وطني.