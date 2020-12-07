«المسماري»: البحرية الليبية تعترض سفينة متجه إلى ميناء مصراتة

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن السرية البحرية “سوسة” اعترضت باخرة شحن تجارية تحمل علم “جمايكا” وتسمى “مبروكة” لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر .

وأكد اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السفينة تم رصدها داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270درجة سعت 17:00 5/12/2020.

وأوضح أن السفينة لم تستجب لنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا تم اعترضها وجرها لميناء رأس الهلال .

وأشار إلى أن السفينة متجه إلى ميناء مصراتة، والطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك 7 هنود 1 أذربيجان وهى قيد التحقيق التفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية.