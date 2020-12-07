المسماري يعلن اعتراض باخرة تجارية بعد دخولها منطقة محظورة

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اعتراض السرية البحرية سوسة لباخرة شحن تجارية تحمل علم جمايكا وتسمى ” مبروكه” وذلك بعد دخولها الى لمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر.

وقال المسماري في منشور على الفيسبوك إن السفينة تم رصدها داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270درجة سعت 17:00 5/12/2020 ، حيث لم تستجيب للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها، وذلك بعد دخولها المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم إتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا .

وأضاف أنه اعتبارا مماسبق، تم اعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال السفينة بعد أن كانت متجه إلى ميناء مصراته.

و يتكون طاقم السفينة من 9 بحارة أتراك و 7هنود 1 أذربيجان، وهى قيد التحقيق والتفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية.