وزير التعليم بالحكومة المؤقتة يعقد اجتماعا بمجلس جامعة اجدابيا

عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز مساء اليوم الاثنين اجتماعا مع مجلس جامعة اجدابيا، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بوحليقة والكاتب العام للجامعة الأستاذ فرج العريبي وعمداء الكليات .

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والأخذ بها خلال العام الدراسي الحالي، منبها على ضرورة استمرار العملية التعليمية في الكليات بدون توقف مع تعزيز كافة الإجراءات لمجابهة جائحة كورونا .كما أعطى تعليماته أن يكون غدا صدور قرار تنسيب الطلبة الجدد كلا حسب النسبة واستيعاب الكليات بالجامعة .

يذكر أن الاجتماع ناقش كذلك الخطة التعليمية لسنة2021 ووضع بها مشاريع جديدة بمايتماشي مع تطلعات الجامعة وما ينعكس على ذلك من مخرجات علمية قادرة على خوض سوق العمل والانخراط بالمجتمع .