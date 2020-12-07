هيئة الدفاع عن اللواء الساعدي القذافي تقدم مذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عنه

تقدم فريق الدفاع عن اللواء الساعدي معمر القذافي، بمذكرة إلى النائب العام يطلب منه التوجيه بالإفراج فورا عن الساعدي.

وكشفت المذكرة ، أنه استنادا الى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 4/4/2018 دائرة الجنايات الثانية، والقضية المقيدة تحت رقم877/2011 المقيدة تحت رقم 166/2005 باب البحر والقاضي بمنطوقه ببراءة اللواء الساعدي القذافي، من تهمة القتل الموقوف على ذمتها والتي تم جلبه من النيجر بناءا عليها، بمعرفة النيابة العامة، وظل موقوفا احتياطيا على ذمة هذه القضية إلى حين صدور الحكم سالف الذكر.

وأضاف الدفاع في مذكرته، انه رغم مرور أكثر من عامين من الحكم ببراءته، إلا أنه لا يزال يقبع في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني، رغم توجيه أمر الإفراج الى الشرطة القضائية من قبل المحامي العام تنفيذا للحكم القضائي النهائي إلا انه تم ضربه عرض الحائط.

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