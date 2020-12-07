الدريجة: المسار الاقتصادي يهدف لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة، اليوم الاثنين، إن نتائج المسار الاقتصادي المترتبة على الاجتماعات التي حدثت منذ بداية العام تهدف لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف.

وبين الدريجة أن الاجتماعات تهدف أيضا لتوحيد ميزانية الدولة وترشيدها وتفعيل الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية.

وأضاف أن الاجتماعات تسعى أيضا للوصول إلى نتائج إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب، وتنفيذ برنامج لمعالجة مشكلة الكهرباء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتنفيذ البرنامج المفصل للإصلاح الاقتصادية مسؤولية الجهات التنفيذية.

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