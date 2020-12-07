سفير هولندا: سعداء بعودة «بن دلة» وندعو لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الخطف 

عبر سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، عن سعادته بتحرير نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق بن دلة، من عملية الاختطاف موجهًا الشكر لحكومة الوفاق.

وأضاف السفير الهولندي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع توتير: “سعداء بالعودة الآمنة للدكتور بن دلة، نشكر حكومة الوفاق على جهودهم ونقف مع دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الخطف وغيره من عمليات الاختطاف التي تستمر في تقويض سلامة الليبيين, ولتعزيز المحاسبة القانونية”.

وكانت البعثة الأممية قد رحبت أيضًا في بيان لها، “بإطلاق سراح بن دلة، الأحد، بعد 4أيام من اختطافه، ودعت لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الحادثة، فضلاً عن كل حوادث الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف المماثلة تقوم بها مجموعات مسلحة في جميع أنحاء ليبيا والتي تؤدي إلى تقويض سيادة القانون”، بحسب البيان.

تجدر الإِشارة إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كانت قد أعلنت القبض على المتهمين باختطاف الدكتور الصديق بن دلة، وتحريره، وقالت في بيان طالعته “الساعة 24” إن جهاز الردع تمكن من القبض على المتهمين وسلامة بن دلة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية.

وزعمت داخلية الوفاق أنها لم تصدر بيانا بهذا الشأن مراعاة لسرية التحقيقات.

وتعرض بن دلة وهو أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، يوم الثلاثاء الماضي للاختطاف حين نُصب له كمين من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، وأوقفوا سيارته في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وتتابعت بيانات الإدانة لهذه الجريمة من البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انتقدت نقابة الأطباء في طرابلس حكومة الوفاق، وعبرت عن أسفها لعدم إبداء المجلس الرئاسي ولا داخلية الوفاق اهتماما بما تتعرض له الأطقم الطبية من الاعتداء والاختفاء القسري.

ورأت النقابة أن تلك الاعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لغياب الرادع والملاحقة القانونية والأمنية”، وأكدت النقابة أن ذلك يعرض حياة الأطباء للخطر وإفلات الجناة.

ونوهت النقابة إلى أن عدم اهتمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارتي الداخلية والصحة بما يتعرض له الأطباء، وأهمال إصدار بيانات شجب على الأقل يساهم في استمرار تغول الجناة ويشجع على انتهاك الأطقم الطبية.