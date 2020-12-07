بحرية الجيش تضبط باخرة تحمل علم جامايكا متجهة من تركيا إلى مصراتة

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن قوات البحرية التابعة للجيش تمكنت من ضبط سفينة تركية ترفع علم جاميكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي أن الجيش لن ينجر لأي استفزازات، وهو ملتزم باتفاق بوقف إطلاق النار.

وأكد المسماري استمرار تركيا في نقل العتاد والمرتزقة والإرهابيين إلى غرب البلاد.

من جانبه أوضح مصدر عسكري أنه تم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية.

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