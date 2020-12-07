الانتخابات البلدية: إعلان القوائم المبدئية للمترشحين عن طرابلس المركز

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن القوائم المبدئية للمترشحين لبلدية طرابلس المركز.

واوضحت اللجنة في إعلانها أنه سيتم استقبال الطعون اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

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وفي أواخر أكتوبر طالبت اللجنة كافة المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية بعدم مباشرة الحملة الانتخابية قبل إعلانها من قبل اللجنة المركزية.

فيما تنطلق الحملة الانتخابية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومع إعلان سقف الحملة الانتخابية، التي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يتوقف فيه كل الأنشطة الدعائية للمرشحين.

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