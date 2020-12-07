بعد الاعتداء على الشاهد…الرئيس التونسي: لن نقبل إسالة الدماء أو إسقاط الدولة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، من تجاوز الشرعية والقانون في بلاده مؤكدا أن مؤسسات البلاد لن تسقط.

يأتي هذا بعد الاعتداء الذي تعرّض له النائب عن الكتلة الديمقراطيّة، أنور الشاهد، وهو ما اعتبره مراقبون يشكل سابقة خطيرة، باتت تستدعي تحرّك رئيس البلاد، قيس سعيّد، بشكل مكثّف من أجل التصدّي لخطر انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي، من خلال حلّ البرلمان.

وقال سعيّد ، خلال استقباله عددا من النوّاب، إنه ستأتي اللحظة التي سأحمّل فيها الجميع المسؤولية مضيفا أنه لن يقبل أن تسيل الدماء وأن يمهّد البعض لإسقاط الدولة، مشددا على أن كل المؤامرات ضد تونس سوقف تسقط.

ووجه سعيد إنذارا قويا ما وصفها بقوى الثورة المضادة التي تعمل على إسقاط مطالب الشعب وهناك من تحالف معها ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن كل ترتيباتهم معلومة وأنه لا حوار أبدا مع المجرمين والمطلوبين لدى العدالة، بحسب تعبيره.

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